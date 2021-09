Calciomercato Juventus, addio Dybala | Strappato al Milan l’erede

Il rinnovo di Dybala non arriva e per la Juventus potrebbe essere il momento dell’addio: l’erede può essere soffiato al Milan

“Qualcosina manca”. Pavel Nedved ha parlato così della trattativa per il rinnovo di contratto di Paulo Dybala. L’argentino è in scadenza con la Juventus a fine giugno e tra pochi mesi, senza una nuova firma, potrà accordarsi con un altro club per trasferirsi a parametro zero a fine stagione. Al momento le parti continuano a dire di voler continuare insieme ma è certo che senza novità sul fronte rinnovo, l’ipotesi addio diventerà qualcosa di molto concreto nonostante la Joya sia al centro del progetto di Allegri. In caso dovesse andare via l’argentino, la Juventus dovrebbe andare a cercare un sostituto e l’erede dell’attuale numero 10 bianconero potrebbe essere ‘soffiato’ al Milan. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, Asensio erede di Dybala

Il nome per prendere l’eredità di Dybala è quello di Asensio. Lo spagnolo sta trovando poco spazio al Real Madrid e ha manifestato il proprio malcontento per questa situazione. Come riferisce ‘fichajes.net’ sono tre i club che stanno monitorando la situazione: Liverpool, Milan e Juventus.

Con l’eventuale addio di Dybala, Cherubini potrebbe far partire l’assalto ad Asensio, accostato ai rossoneri anche la scorsa estate.