Tanta difficoltà quest’oggi per la Juventus contro lo Spezia. Nel primo tempo la squadra bianconera si è fatta recuperare da Gyasi dopo l’iniziale vantaggio di Kean e ha chiuso la prima frazione di gioco in parità sul punteggio di 1-1. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Uno tra i peggiori in campo è stato certamente Rodrigo Bentancur. A dimostrazione di ciò, è arrivata la sostituzione all’intervallo, con il tecnico livornese che ha scelto di mandare in campo al suo posto Locatelli. Netta bocciatura, quindi, per Bentancur dopo 45 minuti. Non si esclude che l’uruguaiano possa anche finire sul mercato: piaceva a Real Madrid e Barcellona, oltre a diversi club della Premier League inglese.