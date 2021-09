Voti, pagelle e tabellino del primo tempo di Spezia-Juventus, match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A. A segno Kean e Gyasi all’intervallo

Una prodezza di Gyasi (con leggera deviazione di Bentancur) risponde al vantaggio della Juventus con Kean al termine del primo tempo del ‘Picco’ tra Spezia e Juventus. Gli uomini di Allegri faticano e si affidano alle folate di Chiesa, prima della zampata dell’attaccante ex Everton e PSG: destro da biliardo e vantaggio ospite al 27′. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Juventus, Della Valle: “C’è un problema da risolvere”

Lo Spezia però non demorde e sei minuti più tardi perviene al pareggio con Gyasi, bravo a liberarsi in area prima di beffare Szczesny con un potente destro. Dybala si accende solo nel finale di tempo, McKennie corpo estraneo e malissimo in mediana dove non brilla neanche Bentancur.

SPEZIA

Zoet 6

Amian 6

Nikolaou 6

Hristov 5,5

Bastoni 6

Ferrer 5,5

Bourabia 6

Verde 6,5

Maggiore 6,5

Gyasi 7

Antiste 5,5

All. Thiago Motta 6,5

JUVENTUS

Szczesny 5,5

Danilo 5,5

Bonucci 6,5

De Ligt 6

De Sciglio 5,5

Chiesa 6

Bentancur 5

McKennie 4,5

Rabiot 6

Dybala 6

Kean 7

All. Allegri 5,5

Arbitro: Aureliano 6

TABELLINO

SPEZIA-JUVENTUS 1-1

28′ Kean; 33′ Gyasi (S)

Spezia (4-2-3-1): Zoet; Amian, Nikolaou, Hristov, Bastoni; Ferrer, Bourabia; Verde, Maggiore, Gyasi; Antiste. A disposizione: Provedel, Zovko, Salcedo, Kiwior, Nzola, Strelec, Podgoreanu, Manaj, Bertola, Sala. Allenatore: Thiago Motta

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Chiesa, Bentancur, McKennie, Rabiot; Dybala, Kean. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Pellegrini, Rugani, Ramsey, Cuadrado, Bernardeschi, Locatelli, Morata, Kulusevski. Allenatore: Allegri

Arbitro: Aureliano (sez. Bologna)

VAR: Mazzoleni

Ammoniti:

Espulsi:

Note: recupero 0′