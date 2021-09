“Voglio Conte al Barcellona”: la rivelazione di calciomercato!

Conte accostato alla panchina del Barcellona: il giornalista indica l’ex Juventus e Inter come il tecnico ideale per i blaugrana. Tutti i dettagli

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Sono giorni delicatissimi in casa Barcellona. Alle prese con gli addii di Griezmann e quello clamoroso di Messi, Koeman è già in difficoltà dal punto di vista dei risultati e subito costretto a rincorrere sia in Liga che in Champions League. In Spagna si parla di un rapporto ormai compromesso con Laporta, e già di possibile esonero. In questo senso, come raccontato da Calciomercato.it, nella lista del Barça c’è anche Andrea Pirlo. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO agente Noa Lang: “È vero, piace al Milan. Ecco il suo obiettivo”

“Conte-Barcellona”: scelto l’ex Inter in caso di esonero di Koeman

Nelle ultime ore è però spuntato anche il nome di Antonio Conte. Josep Pedrerol, conduttore del noto programma ‘El Chiringuito TV’, si è espresso così sulla panchina del Barcellona: “Koeman non è colpevole di tutto. Ma se dovesse essere esonerato voglio Conte allenatore del Barça”. Spunta così anche il tecnico ex Juventus e Inter per la panchina della società catalana. Sono giorni decisivi in casa blaugrana.