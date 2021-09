Calciomercato, non solo Kessie | I nuovi Donnarumma al PSG

Il Paris Saint Germain ha costruito una grande squadra, attingendo anche al mercato dei parametri zero con Donnarumma e Wijnaldum. Tanti i colpi possibili per il 2022

L’ultima è stata una campagna acquisti sontuosa per il Paris Saint Germain che ha potenziato la squadra in ogni reparto a suon di colpi di primo pelo. I parigini hanno saputo anche metter mano ai parametri zero di lusso, acquistando i vari Wijnaldum, Donnarumma e Messi ad impreziosire la propria collezione. Per il futuro non mancano altre papabili chance low cost per la squadra francese che da qualche tempo ha messo gli occhi su Franck Kessie, in scadenza contrattuale a giugno 2022 e dunque libero di accasarsi gratis nel caso non dovesse rinnovare col Milan. Eppure l’ivoriano potrebbe non essere l’unico colpo illustre a zero che il mercato ha da offrire ai parigini. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato, tanti calciatori in scadenza 2022: da Rudiger a Brozovic

Senza rinnovo, diversi calciatori potrebbero liberarsi a giugno a costo zero, sulla falsa riga di quanto accaduto proprio con Donnarumma. I big a scadenza 2022 sono molti e il PSG pigliatutto potrebbe anche farci un pensierino. In Italia, oltre a Dybala che dovrebbe però rinnovare con la Juventus, spicca Marcelo Brozovic, capitolo ancora aperto in casa Inter ed ancora distante da una risoluzione. Il croato era stato già accostato il PSG e non è da escludere un futuro interessamento qualora non si arrivasse ad un accordo.

Situazione in devoluzione tra il Napoli e Insigne, mentre sembra ben delineata quella della Roma con Pellegrini. Il big in mediana che più di tutti stuzzicherebbe il Paris è senza dubbio Paul Pogba, in scadenza ed ancora diviso tra permanenza e addio. In caso di partenza i parigini potrebbero fare un tentativo deciso per riportarlo in patria, con buona pace dei tifosi della Juventus che sognano sempre un suo ritorno. In uscita a zero il PSG rischia di perdere Kylian Mbappe, così come il Barcellona ha da valutare la situazione legata a Ousmane Dembele, troppo spesso infortunato. In casa Paris Saint Germain potrebbe inoltre tornare utilissimo Antonio Rudiger, difensore tedesco in uscita a zero dal Chelsea che rinforzerebbe il reparto.