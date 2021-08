Da Mbappè a Dybala: l’elenco dei principali giocatori di Serie A e dei top campionati europei con il contratto in scadenza nel 2022

La sessione estiva di calciomercato si è ufficialmente conclusa, ma per le società non c’è un attimo da perdere. Colpi di scena non sono mancati e le trattative si sono susseguite sino agli ultimi secondi. Con la finestra serrata, però, le dirigenze devono ora concentrarsi sui giocatori in scadenza di contratto nel 2022. Senza rinnovo, diversi calciatori potrebbero liberarsi a giugno a costo zero, sulla falsa riga di quanto accaduto poche settimane fa al Milan con Donnarumma (approdato al PSG) e Calhanoglu (ora all’Inter).

Calciomercato, Top 20 dei giocatori della Serie A in scadenza 2022

Partendo dalla Serie A, sono numerosi i calciatori in scadenza nel 2022. Il Milan deve definire la situazione Kessié: i contatti con gli agenti del giocatore per il rinnovo sono già iniziati, ma la fumata bianca tarda ad arrivare. Meno problematico, in casa Juventus, il nodo Paulo Dybala, pronto ad essere blindato dai bianconeri. Situazione delineata anche tra la Roma e Lorenzo Pellegrini: il capitano giallorosso rinnoverà a brevissimo, con le parti prossime ad un accordo totale.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Serie A, tutte le trattative ufficiali 2021

L’Inter ha il cartellino di Brozovic in scadenza 2022, così come quello di capitan Handanovic, destinato a lasciare i nerazzurri al termine di questa stagione. Da definire, invece, il nodo Insigne in casa Napoli, con la rottura tra le parti che sembra difficilmente ricomponibile. Di seguito, la lista dei migliori calciatori in scadenza nel 2022 nel campionato di Serie A.

1. Franck Kessié (Milan)

2. Paulo Dybala (Juventus)

3. Lorenzo Insigne (Napoli)

4. Marcelo Brozovic (Inter)

5. Lorenzo Pellegrini (Roma)

6. Andrea Belotti (Torino)

7. Remo Freuler (Atalanta)

8. Alessio Romagnoli (Milan)

9. Jeremie Boga (Sassuolo)

10. Luiz Felipe (Lazio)

11. Juan Cuadrado (Juventus)

12. Henrikh Mkhitaryan (Roma)

13. Federico Bernardeschi (Juventus)

14. Thomas Strakosha (Lazio)

15. Ivan Perisic (Inter)

16. Simon Kjaer (Milan)

17. Adam Marusic (Lazio)

18. Dries Mertens (Napoli)

19. Filip Djuricic (Sassuolo)

20. Steven Nzonzi (Roma)

Calciomercato, Top 20 dei giocatori in scadenza nel 2022 in Europa

Serie A, ma non solo. In Europa sono diversi i campioni in scadenza nel 2022, a partire da Kylian Mbappè che – qualora dovesse rimanere al PSG – ha già annunciato di voler terminare la sua esperienza francese a giugno. Nel suo futuro c’è il Real Madrid. Situazione da monitorare anche quella di Paul Pogba, sogno di mercato della Juventus.

LEGGI ANCHE >>> PAGELLE CM.IT | Roma regina del calciomercato, brava Inter. Flop Juventus

Il Barcellona, dopo aver perso Lionel Messi a costo zero, deve fare i conti con i contratti in scadenza di Pedri, Ansu Fati, Dembelè e Sergi Roberto, mentre l’Arsenal rischia di perdere Lacazette. In Liga occhi anche sulle squadre di Madrid: l’Atletico ha Luis Suarez in scadenza, mentre il Real i cartellini di Isco, Bale e Modric. Di seguito, la lista dei migliori calciatori in scadenza nel 2022 nei top 5 campionati europei.

1. Kylian Mbappè (PSG)

2. Pedri (Barcellona)

3. Leon Goretzka (Bayern Monaco)

4. Paul Pogba (Manchester United)

5. Ansu Fati (Barcellona)

6. Ousmane Dembelè (Barcellona)

7. Jesus Corona (Porto)

8. Antonio Rudiger (Chelsea)

9. Andrej Kramaric (Hoffenheim)

10. James Rodriguez (Everton)

11. Alexandre Lacazette (Arsenal)

12. Jesse Lingard (Manchester United)

13. Angel Di Maria (PSG)

14. Corentin Tolisso (Bayern Monaco)

15. Gareth Bale (Real Madrid)

16. Isco (Real Madrid)

17. Sergi Roberto (Barcellona)

18. Luis Suarez (Atletico Madrid)

19. Luka Modric (Real Madrid)

20. Hugo Lloris (Tottenham)