Divorzio tra Inter e Conte | Marotta spiega il motivo della buonuscita

Ad inizio estate l’Inter e Antonio Conte si sono separati dopo la vittoria dello scudetto. Ecco quanto emerge dal verbale dell’assemblea dei soci nerazzurri

L’Inter ha iniziato un nuovo progetto tecnico in estate, affidando la panchina a Simone Inzaghi dopo l’addio di Antonio Conte. Il club meneghino e il tecnico salentino campione d’Italia hanno consumato insieme un divorzio che ha fatto scalpore. A fare luce ulteriormente sulla questione ci ha pensato ‘Calcio e finanza’, attraverso il verbale dell’assemblea dei soci nerazzurri andata in scena lo scorso 8 luglio. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

A margine dell’assemblea uno dei soci ha chiesto chiarimenti sulle motivazioni della buonuscita conferita allo stesso Conte. In merito è intervenuto quindi Marotta che secondo quanto appreso dal verbale ‘informa che al termine della scorsa stagione la Società e l’allenatore si sono incontrati, e hanno preso atto di alcune diverse visioni circa il progetto tecnico per il futuro della Società; pertanto, le parti hanno deciso di comune accordo di risolvere il reciproco rapporto di lavoro’. A margine di tale accordo, la stessa società ha dunque riconosciuto a Conte un importo, pari a circa la metà del compenso 2021/22, per chiudere il rapporto nell’ambito della risoluzione.