Juventus a 6 punti da Milan e Inter, Roma e Lazio appaiate | Classifica senza VAR

Le ultime news Serie A riguardano i risultati della terza giornata. Da Juventus e Inter a Milan, Lazio e Roma: la classifica senza Var

In attesa del monday night tra Udinese e Napoli, torna l’appuntamento con la classifica senza Var, la rubrica ideata da Calciomercato.it che mette a confronto la graduatoria ufficiale della Serie A con una ipotetica, realizzata non tenendo conto delle decisioni arbitrali cambiate grazie alla video assistenza. Nella quarta giornata, al netto del posticipo della ‘Dacia Arena’, non c’è stato finora di ricorrere a nessun On Field Review. Ottimo il lavoro dei direttori di gara e dei loro assistenti, che hanno azzeccato tutti le decisioni sui in sospetto fuorigioco. Inter e Milan restano appaiate al comando, con il Napoli che potrebbe soltanto raggiungerle. Roma e Lazio sarebbero a pari punti, mentre la Juventus non sarebbe in zona retrocessione.

Serie A, quarta giornata: risultati e classifica senza Var

Sassuolo-Torino 0-1

Genoa-Fiorentina 1-2

Inter-Bologna 6-1

Salernitana-Atalanta 0-1

Empoli-Sampdoria 0-3

Venezia-Spezia 1-2

Lazio-Cagliari 2-2

Verona-Roma 3-2

Juventus-Milan 1-1

Udinese-Napoli stasera

CLASSIFICA REALE: Inter punti 10, Milan 10, Napoli* 9, Roma 9, Fiorentina 9, Udinese* 7, Lazio 7, Atalanta 7, Bologna 7, Torino 6, Sampdoria 5, Sassuolo 4, Spezia 4, Verona 3, Genoa 3, Venezia 3, Empoli 3, Juventus 2, Cagliari 2, Salernitana 0.

*Una partita in meno

CLASSIFICA SENZA VAR: Inter punti 10, Milan 10, Atalanta 8, Fiorentina 8, Napoli* 7, Roma 7, Lazio 7, Bologna 7, Udinese* 6, Torino 6, Sampdoria 5, Juventus 4, Genoa 4, Sassuolo 4, Spezia 4, Venezia 3, Empoli 3, Verona 3, Cagliari 2, Salernitana 0.

*Una partita in meno