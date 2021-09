Lite Bonucci-Rebic, ecco il vero motivo alla base di tutto

Lite Bonucci Rebic: scintille nella ripresa anche tra il difensore e l’attaccante rossonero. Cosa è successo tra i due

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Si è conclusa tra scintille in campo ed animi piuttosto accesi la super sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Milan. Nella ripresa Tonali e Dybala sono arrivati faccia a faccia, ma non solo. Anche Rebic e Bonucci si sono resi protagonisti di un acceso diverbio, sempre nel secondo tempo e a pochi minuti dal pareggio firmato proprio dal croato. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT TV | Ritorno Pogba alla Juventus: “Raiola sta usando la società”

Bonucci Rebic: ecco che cosa è successo

Il battibecco tra il difensore bianconero e l’attaccante è nato in seguito ad alcuni cori dei tifosi juventini. Rebic, infastidito da fischi e canti, avrebbe azzittito la curva della Juve. A quel punto è intervenuto Bonucci per difendere i propri tifosi. Il centrale ha discusso a distanza con il croato, intimandogli di smettere con il gesto del dito sul naso. “Tu stai zitto non lo dici!“, avrebbe urlato nei confronti di Rebic. Da lì a poco è poi arrivato il gol del pareggio dell’attaccante, che ha ammutolito per davvero lo Stadium.