CM.IT TV | Ritorno Pogba alla Juventus: “Raiola sta usando la società”

Intervenuto a CM.IT TV, Fabrizio Biasin ha parlato di Juventus e in particolare del ritorno di Pogba e dell’addio di Paratici

“Raiola sta usando la Juventus in questo momento, fatico a pensare dopo il prospetto sul bilancio che è stato presentato e dopo le parole di Cherubini, che la società possa prendere un giocatore come Pogba che guadagna così tanti soldi”. A parlare è Fabrizio Biasin, intervenuto in collegamento alla CMIT TV. Il noto giornalista si è soffermato sulla questione bianconera e in particolare sulla questione legata al possibile ritorno di Paul Pogba, dopo le parole di Mino Raiola. “La Juventus ora deve ragionare su profili giovani che guadagnano molto meno, mi sorprenderei molto di vedere Pogba alla Juve” ha commentato Biasin.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> CM.IT TV | Juventus-Milan, Biasin: “Non è ultima spiaggia, ma…”

Lo stesso giornalista ha parlato anche dell’addio di Paratici: “La società non ha fatto male a mandar via Paratici, ma a mandare via Marotta. Paratici doveva continuare a scovare i giocatori, ma a prenderli ci pensava qualcun altro. Capire che i giocatori sono forti è un conto, costruire una squadra è un altro”.