CM.IT TV | Juventus-Milan, Biasin: “Non è ultima spiaggia, ma…”

Alla CM.IT TV è intervenuto Fabrizio Biasin, che ha parlato del big match della quarta giornata di Serie A, Juventus-Milan

Intervenuto in diretta alla CM.IT TV, Fabrizio Biasin ha commentato quello che è il big match della quarta giornata di Serie A, Juventus-Milan. “Abbiamo in mente le ultime gare ed è vero che la Juventus ha tanti problemi e che il Milan con la Lazio ha fatto vedere grandi cose, ma ora Allegri ritrova tanti giocatori che con il Napoli non c’erano. Sarà un’altra Juventus, ma se il Milan mantiene il livello di settimana scorsa è una squadra con pochi difetti”.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Milan-Lazio, Gazidis sull’esposto: “Impegno morale”

Niente passeggiata però per i rossoneri: “Prevedo battaglia vera, non una passeggiata per il Milan. La Juventus non è all’ultima spiaggia, ma andare a -11 dalla vetta sarebbe un problema per la classifica”.