Il doppio forfait che mette Pioli in emergenza per Juventus-Milan

Reduce dalla sconfitta in Champions, il Milan si prepara ad affrontare la Juventus: Pioli deve fare i conti con un doppio forfait

Non una sorpresa, ma una conferma. Non avrà tutta la rosa a disposizione Stefano Pioli in vista di Juventus-Milan. In attesa di capire quel che sarà di Zlatan Ibrahimovic che ha già saltato l’impegno Champions contro il Liverpool e con Junior Messias che continua il suo lavoro personalizzato per tornare in piena forma, i rossoneri devono fare i conti con le assenze previste di Krunic e Bakayoko. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il centrocampista francese, infortunatosi contro la Lazio, soffre di una soffusione emorragica al soleo del polpaccio sinistro. Problema muscolare anche per il bosniaco: entrambi saranno sicuramente out contro la Juventus.