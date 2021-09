Juve-Milan è a rischio, lavoro personalizzato a Milanello

In vista di Juventus-Milan, Pioli deve fare i conti con una possibile, pesantissima, assenza: le ultime in casa rossonera.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Anfield e il Liverpool sono ormai il passato. Per il Milan di Stefano Pioli è tempo di pensare alla Juventus. I bianconeri, come raccontato, hanno recuperato Federico Chiesa. Allegri potrà dunque contare sui suoi uomini migliori per la sfida di Torino.

LEGGI ANCHE >>> Liverpool-Milan ribalta il calciomercato: “Via a gennaio”

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il tecnico dei rossoneri, invece, spera di recuperare Zlatan Ibrahimovic, che ha saltato la trasferta inglese per un’infiammazione al tendine di Achille. Oggi però lo svedese – come raccolto dalla redazione – ha svolto solo personalizzato, così come Messias. L’ex Crotone è alle prese con un lavoro specifico per recuperare la forma migliore. Tutto ok, invece, per Mike Maignan, che sarà regolarmente a disposizione per Torino.