Liverpool-Milan ribalta il calciomercato: “Via a gennaio”

Il Milan ha ribaltato il risultato a Liverpool in pochissimi minuti, ma Franck Kessie si è reso protagonista di una brutta partita

Il Milan sta vincendo a Liverpool dopo un primo tempo e un impatto complicatissimo ad Anfield. A segnare il primo gol è stato Alexander Arnold, che ha approfittato di alcune sbavature difensive dei rossoneri, soprattutto quella di Franck Kessie decisamente sotto i suoi standard. Il centrocampista ivoriano sembra completamente un altro giocatore rispetto a quello che domina da mesi in Serie A.

LEGGI ANCHE >>> Niente Arsenal, svolta Conte: “Sì al Manchester United”

Liverpool-Milan, i tifosi contro Kessie

Kessie si è reso protagonista di un primo tempo clamorosamente sottotono. E i tifosi del Milan non stanno perdonando nulla al proprio centrocampista, che non ha ancora rinnovato il contratto per le sue richieste d’ingaggio molto alte. Ed è chiaro che il pensiero vada subito alla trattativa tra l’entourage del giocatore e Paolo Maldini. E alcuni tifosi lo vorrebbero via già nel calciomercato di gennaio. Di seguito, alcuni tweet.

un desastre, se viene un partido largo.

theo y kessie andan es dormidos. — DALM. (@Dani3Lz_) September 15, 2021

Togli Kessie dai su, sta giocando contro — Paolo (@Based_Paolo) September 15, 2021

Bennacer – Kessie is done ❌

Come On Tonali ✅ — Arda Wahyu Prasetia (@aw_prasetia) September 15, 2021

Quanto vuole kessiè? — Randiano 🔴⚫🇮🇹 (@roccopln) September 15, 2021

Benna e Kessie fuori partita

Questi vanno il doppio — Mr.Futuro® (@AnakinFe) September 15, 2021