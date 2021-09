Niente Arsenal, svolta Conte: “Sì al Manchester United”

Le voci su Antonio Conte in Premier League si intensificano e potrebbe arrivare la svolta: niente Arsenal ma sì al Manchester United

Tre gol in due partite: Cristiano Ronaldo ha iniziato come meglio non poteva la sua seconda avventura al Manchester United. Questo però, almeno in Champions League, non è stato sufficiente per partire con il piede giusto. Il ko contro lo Young Boys ha acceso i dubbi sulla panchina di Solskjaer con Antonio Conte dato come possibile successore. Lo stesso ex allenatore dell’Inter è indicato da settimane come potenziale sostituto di Arteta all’Arsenal.

I ‘Gunners’ attraversano un periodo molto complicato con appena tre punti conquistati nelle prime quattro giornate di campionato. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> L’atteggiamento di Ronaldo scatena la critica: “Gli direi di stare seduto”

Calciomercato, niente Arsenal: “Conte accetterebbe solo il Manchester United”

Per Antonio Conte si parla quindi con insistenza di un ritorno in Premier League. Già in estate il nome del tecnico salentino era stato accostato al Tottenham, prima che lo stesso Conte si tirasse fuori dalla corsa alla panchina degli ‘Spurs’. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Lo stesso potrebbe capitare, come riferisce ‘Sky Sports’, nel caso di offerta da parte dell’Arsenal. L’idea dell’allenatore è quella di accettare soltanto un progetto vincente: non lo è, al momento, quello dell’Arsenal, mentre il sì arriverebbe in caso di chiamata da parte del Manchester United.