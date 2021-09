Juventus-Milan, l’annuncio di Ibrahimovic che spiazza tutti

Juventus-Milan, a tre giorni dal big match di Torino parla Zlatan Ibrahimovic: l’annuncio dello svedese sulle sue condizioni.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Il Milan, dopo la sconfitta contro il Liverpool, prepara il big match di campionato contro la Juventus. Rossoneri in testa alla classifica e che si presenteranno a Torino, domenica sera, con otto lunghezze di vantaggio, in una sfida già molto significativa per la classifica. Pioli però rischia di dover rinunciare, come contro i ‘Reds’, a Zlatan Ibrahimovic, fermato da una sofferenza al tendine del ginocchio.

LEGGI ANCHE >>> Juve-Milan è a rischio, lavoro personalizzato a Milanello

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Proprio lo svedese ha parlato delle sue condizioni nel corso di un evento di ‘Mind The Gum’, a Milano, di cui è testimonial. L’attaccante ha spiegato: “Se giocherò domenica sera a Torino? Vedremo giorno per giorno. Non è un mistero che io abbia un problema a un tendine, non posso rischiare conseguenze”. Dichiarazioni dunque piuttosto dubitative e che preludono a un possibile nuovo forfait, anche se il giocatore farà di tutto per essere della sfida.