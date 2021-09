Klopp su Cristiano Ronaldo: “Non so cosa sia successo alla Juventus”

Dopo l’addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus, Klopp ha spiegato il suo punto di vista

Preparando il match di stasera tra il suo Liverpool e il Milan, Jurgen Klopp ha trovato il tempo di parlare anche di mercato. Tra le questioni affrontate nelle recenti interviste c’è anche quella relativa al ritorno di Cristiano Ronaldo in Premier League: “Non posso dire di essere contento che sia tornato allo United, purtroppo dovrò giocarci di nuovo contro – le parole riportate da ‘SkySports’ – Sono sorpreso del fatto che abbia lasciato la Juventus, non avevo idea che volesse lasciarli”.

Calciomercato Juventus, Klopp commenta il trasferimento di Ronaldo al Manchester United

Klopp ha proseguito la sua disamina: “Non sono nella Juventus e non so cosa sia successo lì, sarà bello per i tifosi dello United averlo di nuovo lì. Siamo in un mondo libero, ognuno può fare quello che vuole”.