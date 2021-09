Affare Juventus da 70 milioni | A gennaio il vero erede di Ronaldo

La Juventus nella prossima estate dovrà sostituire CR7 con un grande colpo davanti: nel mirino c’è anche Dani Olmo, in uscita dal Lipsia

I bianconeri hanno salutato Cristiano Ronaldo, e tutto quello che ne comporta, questa estate. A Torino è stata tracciata, quindi, una riga: ora la Juventus può iniziare a costruire quasi da zero il prossimo ciclo vincente. Un compito arduo quello a cui è chiamato Massimiliano Allegri, che è sempre stato un grande allenatore-gestore ed ora dovrà dimostrare di essere altrettanto bravo come allenatore-costruttore. La dirigenza, invece, ha rimandato alla prossima estate la rivoluzione sul mercato: nel calciomercato estivo che verrà, infatti, dovrà essere acquistato l'erede di CR7. Uno dei candidati arriva dalla Bundesliga.



Calciomercato Juventus, sfida al Barcellona per Dani Olmo | Il Lipsia pronto all’asta

Secondo quanto riportato da 'Marca', nella corsa per aggiudicarsi Dani Olmo ci sarebbe anche la Juventus. Il trequartista iberico negli ultimi giorni di mercato è stato ad un passo dal Barcellona, che ha salutato Griezmann liberando spazio salariale per lui, ma alla fine è rimasto al Lipsia. Il club tedesco aveva troppo poco tempo a disposizione per sostituirlo e, alla fine, ha deciso di rimandare la sua partenza. I catalani continuano a valutare l'innesto del gioiello della nazionale spagnola per il futuro, preparando un'offerta da 70 milioni di euro.

Una cifra importantissima quella messa in conto dal Barcellona per arrivare a Dani Olmo, che però potrebbe non essere sufficiente per convincere il Lipsia. Sul trequartista, infatti, ci sarebbero anche Juventus, Bayern Monaco e Manchester United: quattro grandi club per un grande talento. I bianconeri starebbero valutando Dani Olmo come il profilo giusto a cui affidare l’eredità di Cristiano Ronaldo, dandogli il ruolo di stella del pacchetto offensivo, possibilmente già a gennaio altrimenti in estate. Un’opzione che, proprio per la suddetta concorrenza, sembra essere poco percorribile per il club di Torino.