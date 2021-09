“Tre anni sprecati alla Juventus”: Ronaldo segna e scatena la polemica

Cristiano Ronaldo conferma di essere in forma andando a segno subito anche in Champions League: tifosi scatenati contro la Juventus

Doppietta al debutto in Premier League, gol subito in Champions. Cristiano Ronaldo non poteva iniziare meglio la sua seconda avventura al Manchester United. Il portoghese ha pochi giorni dalla fine del calciomercato estivo ha lasciato la Juventus per far ritorno in Inghilterra con i risultati che, finora, sono decisamente positivi. Tanto basta per far scatenare i tifosi sui social. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Colpaccio in Premier, la Juventus si gode l’apertura ufficiale

Tanti quelli bianconeri che rimarcano l’errore di valutazione della società, tanti anche quelli stranieri che vedono la Juve come il grande errore della carriera di CR7. “Ronaldo ha sprecato tre preziosi anni alla Juventus” scrive un utente ed un altro rimarca come i bianconeri siano “riusciti a far sembrare bollito” l’attaccante portoghese. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Ecco una serie di tweet proprio su Ronaldo e l’addio alla Juventus

Ronaldo wasted 3 precious years at Juventus — Olufemi (@olufemisanchez) September 14, 2021

Questa Juventus è riuscita a fare sembrare bollito Ronaldo. — #saveAcMilan (@_scoopemi_) September 14, 2021

Manchester United know how to use Ronaldo !!!!!!

One more for the goat Juventus you wasted this player!!!! — your father's mate (@x6blade) September 14, 2021

Worst thing Ronaldo ever did was go to Juventus 3 years ago. — Mohannad Abdo 🇵🇸 (@mohannadabdooo) September 14, 2021