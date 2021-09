Colpaccio in Premier, la Juventus si gode l’apertura ufficiale

L’obiettivo principale della Juventus sul mercato resta quello di rinforzare il centrocampo: Tielemans apre all’addio al Leicester

La seconda avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera è iniziata nel peggiore dei modi, con un pareggio e due sconfitte in campionato. Un solo punto in Serie A e la sensazione di aver smarrito la retta via e le certezze di un tempo. Il tecnico livornese è al lavoro per ridare fiducia e valori ad una rosa demoralizzata: il primo passo sembra essere quello di affidare a Manuel Locatelli le chiavi del centrocampo. Proprio il rinforzo arrivato dal Sassuolo è stato l'unica nota lieta della sconfitta di Napoli, ma ha evidenziato ancora di più la necessità di innalzare il tasso tecnico del centrocampo bianconero. Ecco perché Federico Cherubini mantiene i radar accesi sulle possibili occasioni di mercato sulla mediana: dalla Premier, in questo senso, arriva un'apertura ufficiale.



Calciomercato Juventus, occasione a centrocampo | Tielemans apre all’addio

Uno dei profili monitorati dalla Juventus sul mercato è Youri Tielemans, centrocampista belga classe '97 che con la maglia del Leicester è diventato una certezza in Premier League. Ed è proprio il Tielemans che, ai microfoni di 'Sky UK', ha aperto alla cessione: "Sono aperto a tutto. Il mercato dei trasferimenti si è appena chiuso, ma voglio mantenere quante più opzioni aperte possibili". Il belga ha un contratto in scadenza nel 2023 con il club inglese, che vorrebbe trovare un accordo per il rinnovo.

La volontà del giocatore, espressa in maniera piuttosto chiara, è quella di temporeggiare sul rinnovo e ascoltare tutte le offerte. Allo stesso tempo, Tielemans non esclude nemmeno di prolungare il proprio contratto con il Leicester: “Ci sono discussioni in corso, non sto dicendo che firmerò e non sto dicendo che non firmerò. Vedremo”. Insomma, il belga è aperto a tutto e la Juventus potrebbe essere tra quei club capaci di tentarlo maggiormente.