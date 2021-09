Primo esonero in Serie A | Pronto il cambio in panchina

Ormai ci siamo per il primissimo esonero di questa Serie A. Pronto il cambio in panchina a Verona: Di Francesco verso l’addio

Zero punti in tre partite ed un gioco che stenta a decollare. Parte malissimo l’avventura a Verona di Eusebio Di Francesco che è finito prontamente sulla graticola dopo il KO di ieri sera sul campo del Bologna per mano di Svanberg: la goccia che sta per far traboccare il vaso. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Allegri e la Juventus nel mirino | “Non si può giocare così”

LEGGI ANCHE >>> “La Juventus è in crisi profonda”: bocciatura senza appello

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

L’ennesimo risultato negativo che secondo quanto sottolineato da ‘Sky Sport’ costerebbe caro all’ex allenatore di Roma, Sassuolo e Cagliari. Di Francesco sarà infatti il primo esonerato di questa stagione di Serie A. Decisione presa dopo una notte di riflessione con il comunicato ufficiale che sancirà la chiusura del rapporto. Al suo posto, ci sarebbe Igor Tudor in pole per la sostituzione. Più arretrati Maran e Iachini.