Di Francesco ancora sconfitto col Verona | Ora arriva la Roma di Mourinho

Sconfitta pesante del Verona in casa del Bologna, Eusebio Di Francesco è sotto osservazione dopo non aver conquistato punti decisivi

Inizio di stagione complicato per il Verona, che ha subito tre sconfitte in altrettante partite. Ha perso Zaccagni nell’ultimo giorno di mercato, probabilmente il più forte della rosa di Eusebio Di Francesco. L’allenatore degli scaligeri è finito sotto osservazione dopo i tre gol segnati e i sette subiti. E, soprattutto, la voce punti in classifica che sottolinea quello zero, che pone il Verona insieme alla Salernitana all’ultimo posto.

Nelle prossime partite, il Verona affronterà la Roma di Mourinho al Bentegodi e la Salernitana in trasferta. Partite complicate, a maggior ragione quando c’è la necessità di fare punti per salvarsi. Per Di Francesco questa è la terza esperienza che si può definire molto complicata dopo la seconda stagione alla Roma, poi Sampdoria e Cagliari. E ora la dirigenza lo tiene sotto osservazione. Nel finale del match col Bologna, il tecnico è stato anche ammonito nel parapiglia finale che ha poi coinvolto Dominguez.