Il match tra Napoli e Juventus, vinto dagli azzurri, ha generato un diverbio tra Spalletti e Allegri a fine gara: le reazioni social

Non sono mancate le polemiche nel primo grande big match della nuova stagione di Serie A. A Napoli-Juventus hanno trionfato gli azzurri, rimontando grazie ai gol di Politano e Koulibaly la rete siglata da Morata nel primo tempo. A fine gara c’è stato un diverbio tra Allegri e Spalletti. Il tecnico bianconero si è rivolto verso il collega, lamentandosi del suo comportamento. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Il mister dei partenopei, dal canto suo, ha risposto così: “È la prima volta che vinco e mi fai pure la morale“. Questo episodio ha scatenato la reazione dei vari sostenitori sui social, con tanti commenti sulla vicenda.

Ecco alcuni esempi su Twitter.

#Allegri lo conosciamo, un miracolato che sbraita e litiga con sacchi, sconcerti, adani. Per non parlare di vecchie storie di vita privata contro i vigili. Quindi non mi meraviglio della reazione con #spalletti. Spiace che la #Juve lo ritenga un top mister. #napolijuve — Baciccio (@Baciccio_99) September 11, 2021

Da un paio d’anni ho sempre sperato che #Allegri venisse ad allenare il #Napoli, ma lui ha sempre rifiutato e ha scelto di nuovo la Juve. Oggi sono contento che sia andata così (lo considero sempre uno dei migliori, ma la scenata con #Spalletti mi sembra indegna) #NapoliJuve — Pensieri a Caso (@CasoPensieri) September 11, 2021