Il Napoli sfrutta gli errori della Juventus per ribaltare la partita. Disastro bianconero con Szczesny ma non solo: gli uomini di Allegri perdono e restano ad un solo punto

E’ ancora rimandato l’appuntamento con la vittoria per la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri sono stati sconfitti dal Napoli, in rimonta, in un match valevole per la terza giornata di Serie A. Gli azzurri sono andati sotto dopo 14 minuti per un gol di Morata, bravo a soffiare il pallone ad un distratto Manolas.

La squadra di Spalletti ribalta, poi, il risultato nella ripresa: prima è Politano a sfruttare un errore clamoroso di Szczesny, poi Koulibaly la mette dentro da due passi. La Juventus resta così ad un punto in classifica. Vola, invece, il Napoli, ancora a punteggio pieno

Napoli-Juventus 1-2: 14′ Morata, 57′ Politano (N) 85′ Koulibaly (N)

CLASSIFICA: Napoli* 9, Lazio punti 6, Inter 6, Roma 6, Milan 6, Udinese 4, Bologna 4, Sassuolo 4, Atalanta 4, Fiorentina 3, Venezia* 3, Empoli* 3, Juventus* 1, Sampdoria 1, Cagliari 1, Spezia 1, Torino 0, Verona 0, Salernitana 0, Genoa 0.

*Una partita in più