Juventus in vantaggio al termine del primo tempo del match del ‘Maradona’ contro il Napoli. Morata ha approfittato dell’errore di Manolas

Juventus al momento in vantaggio nel big match del ‘Maradona’ contro il Napoli. A segno Alvaro Morata, bravo ad approfittare di un erroraccio di Manolas prima di battere col destro Ospina. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

E proprio il difensore greco a finire nel mirino della critica, con lo svarione dell’ex centrale della Roma che ha lasciato strada a Morata per sbloccare il risultato nel primo tempo della sfida della terza giornata del campionato di Serie A. I social non perdonano Manolas, aspramente criticato su Twitter per avere agevolato la rete dello spagnolo della Juve.

Il mio collega vede #NapoliJuventus con 3 minuti di anticipo rispetto a me. Nel mio monitor #Manolas è ancora un calciatore. — Fabrizio Biasin (@FBiasin) September 11, 2021

Albiol per Manolas operazione di mercato da ritiro del patentino da direttore sportivo — J. (@J__kcaj) September 11, 2021

vi ricordate i napoletani due anni fa “manolas koulibaly migliore coppia difensiva del campionato” — Emme (@Emmee_95) September 11, 2021