Le condizioni di Insigne dopo Napoli-Juventus: comunicato UFFICIALE

Le condizioni di Lorenzo Insigne dopo l’infortunio rimediato nel big match contro la Juventus: ecco il comunicato ufficiale del Napoli

Il Napoli di Spalletti batte la Juventus di Allegri. Una grande serata per gli azzurri guidati dal tecnico di Certaldo, che vanno a +8 in classifica dai bianconeri. Una partita quasi perfetta, ma non tutto è andato per il verso giusto. In particolare, Lorenzo Insigne è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 73′, sostituito da Zielinski, per via di un infortunio al ginocchio destro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

La società partenopea, nel frattempo, ha diramato un comunicato ufficiale sulle condizioni dell’attaccante: “Lorenzo Insigne, uscito nella ripresa per infortunio durante il match contro la Juventus, ha riportato un trauma contusivo al ginocchio destro“.