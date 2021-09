Napoli-Juventus, Allegri: “Paghiamo caro ogni errore. Su Szczesny…”

La Juventus perde allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli: il tecnico Massimiliano Allegri è intervenuto nel post partita

Sconfitta pesante per la Juventus contro il Napoli di Spalletti. I bianconeri hanno perso 1-2, puniti dai gol di Politano e Koulibaly che hanno rimontato il vantaggio di Morata. Nel post-partita è intervenuto il tecnico Massimiliano Allegri ai microfoni di ‘DAZN’. Di seguito le sue parole: “Abbiamo giocato una fase difensiva giusta, ma in questo momento le cose vanno così. Ci condizionano gli errori, ma bisogna migliorare sotto l’aspetto tecnico. Bisogna migliorare, Szczesny oggi ha parato poco. Bisogna iniziare nel modo migliore possibile la Champions ora”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Allegri continua: “Ora ogni errore viene pagato a caro prezzo. Ci saranno dei momenti in cui le cose andranno meglio. Nel primo tempo bisognava essere più lucidi, ma la squadra ha giocato una buona partita. Abbiamo preso la partita in mano dopo aver preso il gol, però abbiamo sbagliato palle semplici. I ragazzi hanno fatto tutto quello che dovevano fare, sono i momenti della stagione”.

SZCZESNY: “È un gran portiere e sarà lui il titolare. Stasera ha fatto una buona partita, non è mai stato impegnato. Martedì sarà di nuovo in porta”.

CAMBI: “Bisognava avere più di palleggio e costruire subito a tre. In panchina avevo tre ragazzi. È stata una sorpresa portare Kean, doveva rientrare prossima settimana. Pellegrini aveva un problema e non stava bene. Bisogna lavorare per rientrare tra le prime quattro”.

Il mister ha concluso: “Ho passato anche momenti peggiori. Ora conta martedì, poi affrontiamo il Milan. Bisogna cercare di vincere e restare al passo con le altre, che non potranno vincere sempre”.