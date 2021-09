La Juventus prepara il colpo grosso: poker di talenti per Allegri

La Juventus resta vigile sul calciomercato, a caccia di colpi importanti. I bianconeri seguono con attenzione quattro nomi per Allegri

La Juventus ha chiuso il calciomercato estivo senza un vero colpo a effetto in attacco, ma con il ritorno di Moise Kean, dopo l’addio di Cristiano Ronaldo. Nella prossima stagione, però, i bianconeri sembrano avere tutta l’intenzione di ristrutturare nuovamente il reparto, magari arrivando a un calciatore di grande prospettiva. Dusan Vlahovic, in tal senso, è un talento che piace, e non poco, alla dirigenza bianconera. La Juventus era già sul calciatore la scorsa estate, ma la Fiorentina non ha aperto a un’operazione stile Chiesa. La cifra base per l’addio parte da 60 milioni. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Non è l’unico attaccante nei pensieri della Juventus, che potrebbe andare all’assalto di un giovane di grande qualità e dal grande avvenire. Stiamo parlando di Giacomo Raspadori, un talento sicuramente da tenere d’occhio e che in questa stagione potrebbe già esplodere con il Sassuolo. La bottega è cara e l’affare Locatelli l’ha dimostrato e, come non bastasse, anche l’Inter resta in agguato sul ragazzo. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

La Juventus guarda anche al centrocampo: doppio talento per Allegri

Non solo l’attacco, perché anche a centrocampo potrebbero avvenire manovre importanti per la società torinese. Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’, nel mirino dei bianconeri sarebbe entrato Ryan Gravenberch, talento indiscutibile, ma che è già entrato nei radar delle maggiori big inglesi. Da Manchester City e Liverpool fino a United e Chelsea, tutti lo tengono d’occhio e per questo le cifre dell’operazione non sono basse, anche a fronte dei due anni di contratto rimasti.

Alto giro, altro sondaggio. La Juventus tiene d’occhio anche Boubacar Kamara. Gioca davanti alla difesa e ha caratteristiche totali, dato che ama sia interdire che costruire. Ha il doppio passaporto franco-senegalese e il suo prezzo è in discesa, dato che il contratto scadrà nel 2022. Un’occasione che la Juventus potrebbe cogliere; il ragazzo era entrato anche nel mirino del Milan.