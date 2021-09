Verso Napoli-Juventus | I partenopei perdono 1-5 col Benevento

Dura sconfitta per il Napoli in casa col Benevento per 1-5 a pochi giorni dalla super sfida con la Juventus

Termina l’amichevole tra Napoli e Benevento al Maradona. Nel prepartita erano arrivate le piccate dichiarazioni di De Laurentiis, sul mancato scudetto vinto. A pochi giorni dallo scontro diretto con la Juventus, però, la squadra di Spalletti perde per 1-5 il derby campano. A segno per gli ospiti Calò e Improta, poi il rigore di Politano per il momentaneo 1-2. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Foulon firma il tris al 67′ e nel finale c’è gioia anche per Roberto Insigne, fratello del capitano del Napoli Lorenzo, e per Bruno Umile. Quest’ultimo, tra l’altro, un ex del settore giovanile dei partenopei. Non una buona prestazione da parte dei ragazzi di Spalletti, che aveva però una rosa ricca di giovani viste le convocazioni in nazionale.