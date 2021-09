L’idea per la Juventus che può far felice anche Donnarumma

L’idea della Juventus che potrebbe far felice anche Gianluigi Donnarumma: il possibile intreccio tra bianconeri e portiere ex Milan

Soltanto un’idea ma di quelle che potrebbe sistemare le cose un po’ per tutti. La Juventus può piazzare il colpo a gennaio dal Paris Saint-Germain. Il nome, come si legge su ‘todofichajes.com’, è quello di Keylor Navas: l’estremo difensore costaricano con passaporto spagnolo, è attualmente il titolare di Pochettino. L’ex Real Madrid nelle prime uscite stagionali è stato preferito a Gigio Donnarumma, arrivato quest’estate. Una situazione che ha già fatto discutere e che nelle prossime settimane terrà banco a Parigi. Difficile la convivenza tra due numeri uno ed allora a gennaio le cose potrebbero cambiare. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Juventus, idea Keylor Navas

La Juventus è alla finestra e potrebbe anche far partire l’assalto a Keylor Navas, soprattutto se Szczesny continuasse a non convincere, come accaduto nelle prime due uscite stagionali. Il costaricano garantirebbe esperienza internazionale con un costo contenuto per il cartellino, anche se l’ingaggio non è certo ‘low-cost’. Con l’ultimo rinnovo è arrivato ad otto milioni di euro a stagione, cifre che potrebbero rendere più complicato un suo approdo in bianconero.

Di certo Keylor Navas alla Juventus renderebbe meno complicata la vita di Donnarumma a Parigi e renderebbe più semplice la scelta di Pochettino.