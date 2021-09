La Juventus non molla il colpo a centrocampo: effetto Pogba

La Juventus si muove sul calciomercato alla ricerca di talenti importanti per migliorare la rosa. I bianconeri puntano ancora il centrocampista

La Juventus ha pronti alcuni colpi importanti nelle prossime sessioni di calciomercato, in modo da migliorare in maniera consistente la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Focus, in particolare, sul centrocampo, dove tanto potrebbe cambiare nei piani e nelle gerarchie dirigenziali nel prossimo futuro. Un nome che potrebbe fare particolarmente comodo alla rosa bianconera è quello di Aurelien Tchouameni.

Si tratta di un centrocampista completo e di grande prospettiva, classe 2000. Il calciatore del Monaco si è messo in grande evidenza anche con la maglia della Francia, dimostrando le sue qualità e una maturità calcistica non indifferente. Il suo profilo, dunque, continua a essere seguito dalle maggiori big internazionali, pronte a darsi battaglia per arrivare al calciatore. Ma la Juventus non è da meno.

La Juventus tenta il colpo Tchouameni: il prezzo sale

La valutazione del calciatore era sui 30 milioni di euro fino a qualche settimana fa, ma la Juventus non è riuscita ad affondare il colpo. Ora, come riporta ‘TuttoSport’, dopo l’ottima prestazione con la Francia, una vera e propria consacrazione, il prezzo del calciatore è tornato a salire. La Juventus ha maturato comunque un buon vantaggio con il lavoro svolto nelle scorse settimane. Il club bianconero resta, dunque, in prima fila nella corsa al centrocampista, forte anche di una tradizione francese niente male. La Juventus ha tutta l’intenzione di riprendere i discorsi iniziati nel recente passato con il calciatore e sottolineerà la crescita avuta da centrocampisti come Paul Pogba o Adrien Rabiot, quest’ultimo rientrato nel giro della Nazionale francese. Tchouameni cresce e piace: Juventus in agguato per il prossimo futuro.