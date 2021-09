Ronaldo il Fenomeno esalta l’Inter, elogia la Juventus e poi svela un retroscena su Ibrahimovic del Milan

Ronaldo il Fenomeno fa il punto sulla nuova Serie A. Dichiarandosi ancora tifoso dell’Inter, l’ex fuoriclasse brasiliano si è espresso sulla recente cessione eccellente: “Peccato che Lukaku sia ritornato in Inghilterra, ma è difficile resistere quando i top club della Premier chiamano. Il Chelsea ha fatto valere tutto il suo potere finanziario – spiega a ‘La Gazzetta dello Sport’ – Scudetto? Per me la grande favorita resta l’Inter campione in carica”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Ronaldo lo manda via, c’è l’assist ufficiale a Inter e Juventus

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Ronaldo ha parlato anche della Juventus: “Quella tra Cristiano e la Juventus è stata una bella storia e ha portato benefici al calcio italiano, lo ha fatto riscoprire nel mondo, lo ha reso di nuovo competitivo ai massimi livelli. Un magnifico passaggio”.

Analizzando le propettive del Milan, infine, Ronaldo ha proseguito:”Ibra è fortissimo, gli anni per lui non contano e non valgono. E’ venuto a trovarmi quest’estate nella mia casa delle vacanze a Ibiza. Una giornata fantastica, ci siamo divertiti, abbiamo parlato tanto, di calcio e di altro. E’ arrivato con la sua famiglia, con i suoi figli molto bravi”.