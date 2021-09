Ronaldo lo manda via, c’è l’assist ufficiale a Inter e Juventus

L’arrivo di Cristiano Ronaldo al Manchester United allontana un giocatore dai ‘Red Devils’, occasione per la Serie A a gennaio.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Il ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United ha fatto molto discutere per le modalità del suo addio alla Juventus. Non sono mancate discussioni nemmeno in Inghilterra, a cominciare dalla questione del numero di maglia. Alla fine, Cavani ha ‘ceduto’ la numero 7, ripiegando sulla 21 che indossa in nazionale. Ma c’è un altro giocatore, nei ‘Red Devils’, che non ha gradito l’approdo del portoghese ad ‘Old Trafford’.

LEGGI ANCHE >>> Folle richiesta di Salah per il rinnovo: il piano della Juventus

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Van De Beek scontento per il ritorno di Ronaldo allo United, possibile addio a gennaio

Si tratta di Donny Van De Beek, per il quale la presenza di Ronaldo in squadra andrà a incidere sul suo minutaggio e sul suo posizionamento in campo. Il suo agente Guido Albers ha spiegato infatti a ‘Ziggo Sport’: “E’ una brutta notizia per noi. Pogba gioca sulla sinistra e con l’arrivo di Ronaldo significa che un altro giocatore dovrà spostarsi da quella zona di campo. Avevamo trovato una soluzione alternativa nell’Everton, ma poi abbiamo ricevuto la chiamata di Solskjaer che spiegava che un trasferimento era fuori questione e che l’indomani Donny doveva presentarsi all’allenamento. Non è un giocatore da schierare solo nelle coppe nazionali o europee, vuole giocare in Premier League. Ma la conversazione con Solskjaer è andata meglio rispetto all’estate scorsa, penso che Donny possa avere la sua chance”. Qualora non fosse così, però, il giocatore spingerebbe nuovamente per andare via a gennaio. Un’occasione importante per la Serie A, con Juventus, Inter, Milan e Roma che monitorano costantemente la situazione dell’ex Ajax. Il centrocampista è stato accostato in passato a tutte queste squadre, che nel mercato invernale potrebbero avere la chance di portare a casa un grande rinforzo.