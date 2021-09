Folle richiesta di Salah per il rinnovo: il piano della Juventus

Il Liverpool ragiona sul futuro di Mohamed Salah, ma il calciatore avanza una richiesta molto alta per il rinnovo. Il punto sulla Juventus

Il calciomercato si è concluso da pochi giorni, eppure le bombe sono immancabili in qualsiasi momento dell’anno. Proprio dall’Inghilterra ne arriva una che potrebbe avere riflessi immediati sulle operazioni italiane e della Juventus, in particolare. Mohamed Salah sembra arrivato a un nuovo bivio della sua carriera e della sua storia d’amore con il Liverpool. L’attaccante ha fatto benissimo con la maglia dei Reds, trascinati a straordinari successi a suon di gol, assist e dribbling. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Un calciatore di assoluto livello internazionale, ma che presto potrebbe finire al centro delle discussioni per via del suo rinnovo di contratto con il Liverpool. L'ex Roma, infatti, sembra avere delle richieste di certo non proprio esigue per prolungare la sua permanenza in Inghilterra: i dettagli sul suo futuro.

Salah e le sue richieste per il Liverpool: le conseguenze per la Juventus

Il calciatore non si accontenta, a caccia di un contratto importantissimo. L’attuale accordo scade a giugno 2023 e l’attaccante ha avanzato una richiesta altissima per prolungare: da 11 milioni netti a stagione a 28. Una cifra enorme e che potrebbe aprire nuovi scenari, in attesa della risposta del Liverpool, per il futuro del ragazzo. Le maggiori big internazionali restano in agguato e anche la Juventus di Massimiliano Allegri nel recente passato è stata accostata all’egiziano. Di fronte a cifre del genere, però, i bianconeri saranno costretti probabilmente a fare un passo indietro. La Vecchia Signora potrebbe puntare profili più giovani e come prima punta, in particolare, Dusan Vlahovic.