Kessie via subito, lo scambio che inguaia la Juventus

Il Milan ha un’altra grana da fronteggiare, quella relativa il rinnovo di contratto di Franck Kessie. Lo scambio per l’ivoriano, con la Juventus che si allontana

Il futuro di Franck Kessie resta fortemente in bilico sul calciomercato. Il centrocampista ivoriano è al centro delle questioni relative il rinnovo di contratto. Il mediano ex Atalanta è in scadenza a giugno 2022 e non sembra aver intenzione di accettare la proposta del Milan. L’ultima si aggira sui 6,5 milioni di euro e non sembrano bastare per convincere il calciatore a restare. Kessie, intanto, è finito nel mirino di alcune delle maggiori big internazionali e la Juventus continua a seguire attentamente la sua situazione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

L’ivoriano, se dovesse continuare a rifiutare le proposte di rinnovo, potrebbe partire già a gennaio. In questo modo, il Milan riuscirebbe a monetizzare dall’addio del calciatore. Diverse piste potrebbero surriscaldarsi nelle prossime settimane.

Il Milan e l’addio di Kessie: gli scambi in piedi per il centrocampista

Sia Tottenham che PSG restano alla finestra per il calciatore. Il mediano potrebbe rientrare al centro di uno scambio con i francesi che potrebbero inserire Mauro Icardi o Leandro Paredes nella trattativa. Entrambi sono profili che già hanno giocato in Italia e che potrebbero essere graditi ai rossoneri. Non solo, perché anche il Tottenham è pronto a fare sul serio e in questo caso il nome giusto potrebbe essere quello di Tanguy Ndombele. Centrocampista per centrocampista e affare pronto a decollare, ma vedremo se poi sarà effettivamente così. E intanto, se questi scenari dovessero diventare realtà, la Juventus si allontanerebbe improvvisamente dal centrocampista.