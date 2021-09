De Ligt può rappresentare l’ostacolo per il rinnovo di Dybala

La trattativa tra la Juventus e Dybala per il rinnovo non è ancora conclusa: de Ligt può rappresentare un ostacolo per l’accordo

Senza Ronaldo e con un impegno alla riduzione dei costi. Il nuovo corso della Juventus segue la linea dell’abbassamento delle spese e quindi alcuni ingaggi in bianconero non potranno più esserci. Una strategia che spiega anche il mancato arrivo di un grande colpo in attacco e che potrebbe portare a ripercussioni anche sul fronte rinnovi. In particolare il nodo più caldo è quello relativo a Paulo Dybala per il quale ci sono stati un paio di incontri in estate. Le parti vogliono proseguire insieme ma per farlo occorrerà trovare un accordo sull’ingaggio ed è qui che, secondo il ‘Corriere dello sport’, la trattativa diventa più complicata. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Dietrofront Juventus, colpo di gennaio già saltato

Juventus, rinnovo Dybala: chiesto ingaggio come de Ligt

La richiesta dell’entourage della Joya, infatti, è quello di un rinnovo con stipendio in linea con quello di Matthjis de Ligt, attualmente il calciatore più pagato della rosa bianconera con 8 milioni di euro di parte fissa più quattro di bonus. Un totale di 12 milioni di euro che è lontano dai 9, bonus compresi che, secondo il quotidiano romano, sarebbe stato proposto a Dybala.

Così per la fumata bianca servirà che le parti decidano di venirsi incontro, altrimenti la volontà comune di continuare insieme potrebbe non essere così semplice da realizzare.