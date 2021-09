La Juventus ragiona già sulle manovre di calciomercato per gennaio, un colpo nel mirino dei bianconeri però sarà rinviato: il motivo.

Il calciomercato della Juventus si è concluso senza acuti, dopo l’addio di Cristiano Ronaldo. I bianconeri dovranno fare di necessità virtù almeno fino a gennaio. Nella sessione invernale, il club interverrà nuovamente laddove sarà necessario, per regalare ad Allegri gli innesti richiesti. Le grandi manovre dei piemontesi potrebbero però avvenire in modalità diverse da quelle previste: uno dei colpi nel mirino per gennaio sarà rimandato all’estate.

Niente Icardi a gennaio per la Juventus: “Se ne riparlerà a giugno”

Ne è convinto l’agente Giuseppe Bozzo, intervistato da ‘Tuttosport’, che spiega come mai Mauro Icardi non arriverà alla Juventus in inverno. “Si è parlato tanto di lui, ma non mi aspetto a gennaio un intervento in attacco – afferma – In tal caso ‘uccideresti’ Kean o Morata. Se ne riparlerà a giugno, quando qualche attaccante potrebbe andare via. A quel punto Icardi o un altro potrebbe arrivare”.