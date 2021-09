Occasione spagnola per Juventus e Milan: ‘solo’ 20 milioni di euro

Le ultime di calciomercato Juventus e Milan mettono in evidenza il nome di un centrocampista offensivo che potrebbe fare al caso di entrambe le italiane

Alla Juventus servirebbe per alzare la qualità del centrocampo e, di conseguenza, del gioco, al Milan perché alla fine il sostituto di Calhanoglu non è arrivato nel calciomercato estivo che si è da poco concluso. Parliamo di Dani Ceballos, giocatore che non rientra nei piani di Ancelotti e del Real Madrid. A causa dell’infortunio alla caviglia, il classe ’96 di Utrera non ha disputato nemmeno un minuto in questo avvio di stagione. Ma probabilmente non ne avrebbe fatti così tanti anche se perfettamente arruolabile, proprio perché è del tutto fuori dal progetto delle ‘Merengues’, con cui è in scadenza a giugno 2023.

Lo spagnolo ‘Diariogol.com’ conferma che la sua partenza a gennaio è già decisa, scritta, ma che davanti a tutti c’è il Betis nel quale esplose alcuni anni fa. Il problema per gli andalusi potrebbe però essere il prezzo fissato da Florentino Perez, ovvero 20 milioni di euro, cifra un po’ fuori dalla portata del Betis. Ma non così elevata per un calciatore di qualità ed esperienza a livello internazionale come Ceballos, che il Real potrebbe pure cedere in prestito fino a giugno con diritto di riscatto. E chissà che un pensierino non possano farlo proprio le sopracitate Juve e Milan…