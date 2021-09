UFFICIALE: si ritira | Lettera toccante dell’ex Juve e Milan

Mario Mandzukic ufficializza il suo ritiro dal calcio giocato: la toccante lettera del croato con cui conferma la sua decisione

E’ con una toccante lettera scritta al sé del passato che Mario Mandzukic ha deciso di annunciare il proprio ritiro dal calcio giocato. Il croato, attraverso i social, ha comunicato la decisione di appendere gli scarpini al chiodo e lasciare il calcio giocato. Mandzukic, rimasto svincolato a luglio dopo aver terminato l’esperienza con la maglia del Milan, chiude dunque la propria carriera a 35 anni. Nel suo palmares 24 titoli nazionali vinti con Juventus, Dinamo Zagabria, Atletico Madrid e Bayern Monaco, ma soprattutto una Champions League e un Mondiale per Club conquistati sempre con i bavaresi. E poi la storica finale mondiale conquistata nel 2018.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Questa la lettera pubblicata da Mandzukic, accompagnata dall’immagine dei suoi primi scarpini da calcio:

“Caro piccolo Mario, mentre indossi questi scarpini per la prima volta non puoi neppure immaginare le esperienze che otterrai dal mondo del calcio. Segnerai gol nelle gare più importanti e vincerai i più grandi trofei con le migliori squadre. Rappresentando orgogliosamente la tua nazione aiuterai a scrivere la storia dello sport croato. Avrai successo perché avrai al tuo fianco grandi persone: compagni di squadra, allenatori, tifosi e famiglia, il tuo agente e amici che ci saranno sempre per te. Sarai per sempre grato a tutti loro. Soprattutto, avrai successo perché darai sempre il tuo massimo e alla fine sarà questa la cosa che più ti renderà orgoglioso. Farai grandi sacrifici, ma saprai che ne è valsa la pena per tutti quei momenti meravigliosi. Saprai riconoscere il momento giusto per ritirarti, mettere questi scarpini in un armadio e non avere rimpianti. Il calcio sarà sempre parte della tua vita, ma guarderai oltre per un nuovo capitolo. Divertiti. Il tuo grande Mario. PS: Se ti capita di giocare contro l’Inghilterra in Coppa del Mondo, fatti trovare pronto al minuto 109”.