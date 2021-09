Kessie sotto attacco dopo il caso rinnovo: “Il Milan bisogna meritarselo”

Franck Kessie sotto attacco visti gli ultimi sviluppi relativi il rinnovo di contratto. Le dichiarazioni sono chiare in riferimento all’ivoriano

Franck Kessie al centro del calciomercato del Milan. Il centrocampista ivoriano è in scadenza a giugno 2022 e non ha ancora rinnovato il contratto con i rossoneri. Il suo futuro resta in bilico e anzi sembra sempre più lontano. Sullo sfondo un PSG che è pronto a mettere sul piatto una cifra complessiva da 10 milioni di euro a stagione, molto al di sopra di quella offerta dal Milan che si aggira attorno ai 6,5. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

A questo punto, le parti sono più distanti e il caso, dopo gli addii di Donnarumma e Calhanoglu, genera non poco scalpore e le ire dei tifosi. Non mancano anche pareri autorevoli a riguardo.

Il Milan e il rinnovo di Kessie: le parole di Ambrosini

Da centrocampista a centrocampista, Massimo Ambrosini ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, ha parlato del futuro dell’ivoriano, ma anche di come il Milan sta trattando la vicenda: “Kessie è un top player e il calciomercato insegna che sempre più grandi giocatori scelgono di arrivare a scadenza di contratto per avere ingaggi molto più ricchi altrove”. Poi però arriva il duro messaggio dell’ex centrocampista: “Una società come il Milan non deve farsi prendere per il collo da nessuno”. Prosegue approfondendo: “Giusto gli facciano l’offerta migliore possibile, come era stato per Donnarumma e Calhanoglu, ma ponendosi un limite: il Milan bisogna meritarselo. Kessie lo ha fatto con prestazioni di livello, con la sua leadership, giocando sempre e non tirandosi mai indietro”. Ambrosini chiude poi il suo discorso augurandosi la permanenza del calciatore in rossonero.