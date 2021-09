“Ma non vi vergognate”: il messaggio del Milan fa infuriare i tifosi

I tifosi del Milan in rivolta per un messaggio della società rossonera sui social: un buon compleanno diventa polemica

E’ bastato un semplice messaggio di auguri per scatenare la polemica. Il gesto del Milan verso un ex poco gradito ai tifosi non è passato inosservato. Il club rossonero ha voluto augurare buon compleanno a Leonardo, attuale dirigente del Psg ma con un passato in triplice veste da milanista (calciomercato, dirigente, allenatore). I tifosi rossoneri però hanno poco apprezzato il tweet di auguri del club e hanno riversato tutta la loro rabbia sui social. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Ansia Milan, Leonardo tenta un ‘Donnarumma bis’

Il rapporto tra Leonardo e il tifo milanista è, infatti, non certo idilliaco. Colpa soprattutto del suo tradimento quando ha accettato la panchina dell’Inter, ma anche di alcune operazioni di mercato non proprio da cuore rossonero, come ad esempio il recente trasferimento di Donnarumma al Psg e l’interesse per Kessie, altro calciatore in scadenza di contratto. “Vi dovete vergognare”, “Cancellate subito” le risposte dei tifosi al tweet del Milan.

Ecco alcuni tweet:

Bravi, adesso vado anche io a fare gli auguri alla mia ex moglie che mi ha tradito con il migliore amico e mi ha portato via tutti i risparmi di una vita — Seba Rouges (@notrealsebaros) September 5, 2021

Ma cosa siete pazzi — Lara (@Larabrusi) September 5, 2021

Un sopravvalutato da calciatore (una buona riserva), da allenatore (un incapace) e da manager (fa solo danni ai portafogli altrui). Rancoroso verso il Milan. Unico pregio: parla le lingue e sa vendersi bene. A mai più. — Vincenzo (@Zegorossonero) September 5, 2021

Vi sta facendo svenare per il rinnovo di Kessie e gli augurate buon compleanno

Ho finito le parole — ale13_spino (@ale13_spino) September 5, 2021