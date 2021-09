Si continua a parlare di Gianluigi Donnarumma. Secondo Vito Elia, nel futuro del portiere italiano potrebbe esserci la Juventus

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Fa discutere l’inizio di stagione di Gianluigi Donnarumma. Il portiere italiano, dopo essersi separato dal Milan, è approdo al Psg. In Francia, al momento, l’estremo difensore si è accomodato in panchina. E’ tornato in Nazionale e per alcuni non è stato proprio impeccabile in occasione del gol subito contro la Bulgaria. Vito Elia, intervenuto a ‘Top Calcio 24′, si è così espresso in merito a Donnarumma: “E’ un buon portiere e niente di più. il gol subito contro la Bulgaria non è una papera, ma è anche colpa sua che doveva leggere l’azione e fare meglio”.

LEGGI ANCHE >>> Allegri insoddisfatto e preoccupato | “Serviva un attaccante alla Juventus”

Come Balotelli – “Poteva essere protagonista nel Milan e invece ha preferito affidarsi a Raiola: ora Donnarumma farà la carriera di Balotelli e cambierà una squadra ogni anno, magari il prossimo lo vedremo alla Juventus. Al Psg è soltanto parcheggiato dal suo agente”