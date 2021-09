Colpo a zero rifiutato, il testa a testa Juve-Milan nasce così

Dalla Spagna: Isco in uscita dal Real Madrid e proposto al Liverpool, ma Klopp rifiuta. Occasione per Milan e Juventus

Sogno dell’estate per Milan e Juventus, non è detto che alla fine il sogno possa diventare realtà, anche se con qualche mese di ritardo. Perché l’avventura di Isco al Real Madrid sembra ormai destinata a terminare presto. Carlo Ancelotti ha voluto trattenere il giocatore che è sotto contratto sino al 2022, ma il giocatore potrebbe cambiare presto aria, magari già a gennaio.

Il numero 22 è stato seguito con attenzione in estate, in particolare dal Milan. Anche Calciomercato.it vi aveva raccontato come Florentino Perez fosse disposto a trattare per l’addio del natio di Malaga. Stando quanto riportato da ‘DiarioGol’, l’agente del giocatore avrebbe offerto il proprio assistito all’estero e in particolare al Liverpool per cercare di concretizzare un trasferimento a gennaio. Klopp però avrebbe posto il proprio veto e non si direbbe interessato al giocatore. Un doppio segnale per Milan e Juventus, da sempre interessate: il fatto che il Liverpool non sia interessato implica dover fare i conti con una concorrente in meno nella corsa al giocatore e l’altro che già a gennaio il classe 1992 potrebbe lasciare Madrid. Chissà che nel suo futuro non possa esserci la Serie A.