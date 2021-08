CM.IT | Milan, Isco occasione d’oro: Real pronto a trattare

Tra Milan e Real Madrid è possibile un nuovo intreccio di calciomercato. I rossoneri cercano un trequartista e Isco va venduto: i dettagli

Il Real Madrid ha idee chiarissime per questa sessione di calciomercato, con due priorità. La prima è Kylian Mbappé, grande sogno di Florentino Perez, che non si è ancora rassegnato all’idea di attendere un anno per realizzarlo. Finanziarlo ha due conseguenze: il mercato in entrata è completamente bloccato e quello in uscita, invece, ha bisogno di decollare.

I blancos, dopo aver perso a parametro zero Sergio Ramos e incassato 50 milioni per Varane, devono privarsi di almeno altri 4-5 elementi, e tra questi c’è senza alcun dubbio Isco.

Lo spagnolo è fuori dai piani del club, che glielo ha già comunicato, arrivando a paventargli il rischio di trovarsi senza posto nella lista che i merengues consegneranno alla Liga. L’idea di lasciare il Bernabeu, però, non ha ancora totalmente convinto il calciatore. O, probabilmente, non si è ancora fatto avanti un club in grado di offrirgli un progetto da protagonista. E quel club potrebbe essere il Milan.

Calciomercato Milan, Isco affare possibile: i dettagli

I rossoneri sono ancora in cerca di un trequartista da affiancare a Brahim Diaz e i rapporti straordinari con i blancos favorirebbero un affare da non lasciarsi scappare.

A 29 anni e con un solo anno di contratto ancora in vigore, Isco ha bisogno di una nuova avventura nella quale sentirsi protagonista, ritrovare continuità e mettere a frutto il suo immenso talento. La sua qualità farebbe la differenza in Serie A e sulla questione stipendio c’è margine di manovra. Un contratto lungo potrebbe convincere il ragazzo di Benalmadena ad abbassare i 6.5 milioni di euro netti che percepirà fino a giugno 2022 e i rossoneri, dal canto loro, avrebbero a disposizione l’assist del Decreto Crescita.

Il Real ha fatto sapere che il cartellino di ‘Magia’ costa 20 milioni, ma uno sconto non va affatto escluso. I due club si incroceranno domenica prossima in amichevole: sarà l’occasione perfetta per parlarne.