Dybala si complica, erede in Serie A se salta il rinnovo

Giorni cruciali in casa Juventus per il rinnovo di Dybala, i tifosi bianconeri tremano: nel sondaggio di Calciomercato.it il nome per l’erede.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Con l’addio di Cristiano Ronaldo, è Dybala l’uomo che sembra designato a raccogliere la sua eredità in termini di leadership in squadra alla Juventus. Per l’argentino, tuttavia, la partita legata al rinnovo di contratto non si è ancora conclusa. La trattativa è ancora in corso e i tifosi bianconeri a questo punto temono la fumata nera e di dover dunque, il prossimo anno, salutare anche la ‘Joya’.

LEGGI ANCHE >>> La Juventus già pensa al mercato: gennaio di fuoco, c’è il doppio colpo

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Juventus, il nome del futuro è Vlahovic

Nel consueto sondaggio giornaliero su Twitter, Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti quale sarebbe il nome su cui puntare in caso di mancato accordo per il rinnovo dell’argentino. Impazza la Vlahovic-mania, il centravanti della Fiorentina è stato il più votato con il 46,5% delle preferenze. Staccate tutte le altre opzioni, con Gabriel Jesus a raccogliere pochi voti in più di Icardi (18,8% contro 18,1%). Convince ancora meno Joao Felix, che è stato votato appena dal 16,7% dei partecipanti al sondaggio.