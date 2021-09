CM.IT | Al-Rayyan-Nzonzi, pressing continuo: manca ancora l’accordo

Nzonzi non rientra nei piani di Mourinho: Al-Rayyan in pressing sul francese, le ultime sulla trattativa per il centrocampista della Roma

Chiusa la sessione estiva in Italia, la Roma ha ancora diversi esuberi in rosa e può sfruttare i paesi dove il mercato è ancora aperto per provare a piazzare i calciatori che non rientrano nei piani di Mourinho. Tra i calciatori fatti fuori dall’allenatore portoghese c’è Steven Nzonzi, centrocampista francese rientrato dal prestito al Rennes. Per il 32enne da tempo si parla insistentemente dell’Al-Rayyan, club qatariota allenato da Laurent Blanc. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, la società di Doha è in pressing su Nzonzi anche se manca ancora l’accordo definitivo. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il calciatore è legato al club capitolino fino al 30 giugno 2022: l’Al Rayyan ci sta provando ma c’è ancora da arrivare alla definizione di un’intesa sulle modalità dell’offerta della società qatariota.