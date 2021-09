Llorente e non solo: tre occasioni a parametro zero per la Serie A

Non solamente Llorente, anche David Luiz e Nkoulou tra gli svincolati: tre occasioni a costo zero per i club di Serie A

Terminata la sessione estiva di calciomercato, tutte le attenzioni devono spostarsi adesso sugli svincolati. Nella lista dei giocatori senza squadra figurano ancora nomi di spessore, che potrebbero rappresentare delle vere e proprie occasioni per i club di Serie A. Franck Ribery sta per firmare con la Salernitana, a riprova del fatto che tra gli svincolati si possono celare grandi colpi di mercato. Ora diversi club italiani possono rinforzarsi con un colpo a zero: Llorente, David Luiz e Nkoulou sono alcuni dei possibili colpi.



Llorente, David Luiz e Nkoulou in cerca di un club: super occasioni a zero

Fernardo Llorente è in cerca di una nuova avventura dopo che il contratto che lo legava all'Udinese è scaduto. Il 'Re Leone' nei giorni scorsi è stato offerto anche all'Inter, come possibile alternativa a Dzeko per l'attacco, e continua a tenere aperta la possibilità di restare in Serie A. Un'altra occasione ghiotta per i club italiani è rappresentata da David Luiz, con la Lazio di Maurizio Sarri che rappresenterebbe la principale alternativa al Flamengo per il centrale brasiliano.

Diversi club di Serie A, poi, sono alla ricerca di un rinforzo in difesa. In questo senso, Nicolas Nkoulou potrebbe essere il nome giusto. Sul centrale camerunese, infatti, ci sono squadre come Genoa e Udinese, ma non sono da escludere anche società più blasonate per lui. La Roma non ha consegnato un alternativa in difesa a José Mourinho e un colpo a zero potrebbe rappresentare un’ottima soluzione. Per l’attacco, come detto, l’ex Juventus e Napoli potrebbe essere il prossimo a trovare una squadra in Serie A.