Calciomercato Lazio, un centrale per Sarri | Idea David Luiz

Maurizio Sarri vuole un rinforzo in difesa per la sua Lazio e pensa a David Luiz: il brasiliano vorrebbe riabbracciare il tecnico toscano

Il mercato della Lazio è stato positivo, anche se manca ancora un tassello richiesto da Maurizio Sarri: un difensore centrale. Una lacuna che potrebbe essere colmata ‘pescando’ tra gli svincolati, che vedono diversi profili interessanti in difesa. In particolare, il tecnico toscano avrebbe individuato un giocatore che potrebbe fare proprio al caso dei biancocelesti. Società al lavoro per accontentare Sarri. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Lazio, Sarri vuole David Luiz | Società al lavoro

Secondo quanto rivelato da ‘Tuttosport’, la Lazio starebbe pensando a David Luiz per la difesa. Il centrale brasiliano sarebbe una richiesta diretta di Maurizio Sarri, che lo ha avuto al Chelsea e con cui ha un ottimo rapporto. David Luiz sta trattando con il Flamengo, ma la prospettiva di ritrovare il tecnico toscano potrebbe farlo virare sulla Serie A. Le alternative, per la difesa biancoceleste, sono rappresentate da Mustafi e Nkoulou: entrambi i difensori sono svincolati.