I tifosi della Juventus non hanno mai smesso di sognare un grande ritorno a Torino di Paul Pogba, il cui contratto scadrà l’anno prossimo. La strategia

I destini di Juventus e Manchester United continuano ad incrociarsi. Nell’ultima finestra di calciomercato estiva, conclusasi ieri sera, i bianconeri hanno infatti ceduto ai ‘Red Devils’ Cristiano Ronaldo che ha così potuto fare ritorno ad Old Trafford. Le due società restano però anche legate da Paul Pogba, ex juventino spesso e volentieri accostato proprio alla società di Andrea Agnelli per un clamoroso ritorno. I tifosi non hanno mai smesso di sognare e ad oggi il francese ha il contratto in scadenza 2022. Chissà che non possa essere proprio Ronaldo la chiave per il rinnovo con lo United. A questo punto soltanto una super offerta potrebbe convincere Pogba e Raiola a prendere in considerazione un rinnovo con il Manchester. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Juventus, sogno Pogba ma serve uno sforzo

Come sottolineato da ‘Tuttosport’ la sensazione è che Pogba voglia provare qualcosa di nuovo, chiudendo la sua avventura inglese, anche se molto dipenderà proprio dalla stagione dei ‘Red Devils’. Alla Continassa intanto i rapporti con Raiola sono eccellenti, come testimoniato anche dall’affare Kean, e l’ambiente juventino tiene dritte le antenne. L’opportunità di avere Pogba a zero tra un anno ingolosisce ma a Torino non è più il tempo per i maxi ingaggi. Il francese resta innamorato della Juventus, ma per fare ritorno ci sarebbe bisogno di una ‘scelta di cuore’, in virtù di uno stipendio troppo elevato da circa 15 milioni di euro. Su di lui inoltre c’è sempre anche il PSG.