Calciomercato Juventus, piano per Vlahovic | È l'obiettivo per il 2022

La Juventus non ha affondato il colpo questa estate: per il dopo Ronaldo si aspetta il 2022 e l’obiettivo è Dusan Vlahovic

Terminato il mercato, senza botti in entrata, la sensazione è che la Juventus abbia rimandato la rivoluzione. Il club piemontese ha salutato Cristiano Ronaldo, ed il suo maxi ingaggio, sistemando i conti societari e lavorando sul futuro. I colpi in entrata bianconeri, infatti, sono caratterizzati dalla giovane età: Locatelli è un ’98, Kean un 2000, Kaio Jorge e Ihattaren addirittura 2002. La ‘Vecchia Signora’ si fa giovane e guarda al futuro con aria di rinnovamento e speranza, anche se qualche preoccupazione per l’annata in corso Massimiliano Allegri può nutrirla. Per il grande colpo in avanti, poi, si attende l’estate del 2022 con un grande obiettivo: Dusan Vlahovic. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Juventus, Vlahovic il nuovo CR7 | Piano per il 2022

La Juventus è consapevole che l’addio di Cristiano Ronaldo non è un evento che passa così, come se nulla fosse. I bianconeri vogliono trovare chi raccoglierà la sua eredità, diventando l’uomo simbolo dell’attacco di Massimiliano Allegri: senza dimenticare, però, che ci sono Paulo Dybala e Federico Chiesa. Il grande obiettivo per il futuro, in ogni caso, rimane Dusan Vlahovic. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, la Juventus avrebbe anche già un piano per arrivare all’attaccante classe 2000 della Fiorentina nella prossima sessione di mercato estiva. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | Calciomercato Juventus, Pjanic spinge: retroscena Siviglia

Anzi, se Ronaldo fosse partito ad inizio estate un tentativo Federico Cherubini ce lo avrebbe fatto già per questa estate. La Juventus per il 2022 sa che dovrà mettere in conto un tesoretto da almeno 60/70 milioni di euro per arrivare al serbo. L’estate prossima Vlahovic entrerà nell’ultimo anno di contratto con la ‘Viola’ e Commisso non può chiedere troppo. La volontà della Fiorentina, però, resta quella di rinnovare il contratto del proprio gioiello per evitare lo scenario sopra presentato: l’entourage di Vlahovic, in questo caso, inserirebbe nel rinnovo una clausola rescissoria a cifre raggiungibili. Anche il bomber della Fiorentina, infatti, l’estate prossima vorrebbe provare il grande salto in una big.